Napoli alla fiera del tris col Cagliari. E tutto cominciò con Bogliacino…

© foto di Alberto Fornasari

Negli ultimi cinque precedenti i padroni di casa hanno sempre marcato una tripletta, raccogliendo al fischio finale dei match un bottino di quattro successi e un pareggio.

E pensare che prima di questa singolare serie di risultati solo una volta un Napoli-Cagliari era terminato con gli azzurri vincitori con esattamente tre reti marcate in novanta minuti, era la stagione 1975-1976 e sul campo finì col punteggio di 3-1: Riva nel primo tempo, Massa e doppietta di Savoldi nella ripresa.

I partenopei fra le mura di casa hanno aperta una striscia di 9 risultati utili: 6 vittorie e 3 segni X. Mentre se nelle nostre statistiche aggreghiamo anche le sfide a campi invertiti il conteggio sale a quota 17 incontri: 12 successi più 5 pareggi, con 43 gol fatti e solo 14 incassati. Una performance che ha avuto inizio nella stagione 2009-2010 col 3-3 a Cagliari: Lavezzi, Pazienza, Larrivey, Matri, Jeda, Bogliacino i marcatori.

Dovessero incassare un KO (e in questa stagione in trasferta sono già 11) i rossoblù patirebbero anche la sconfitta numero 500 in Serie A: per il momento 149 sono arrivate in casa, 350 in esterna. Dovessero invece conquistare i tre punti (l’ultimo 2 in schedina è del 29 marzo 3-0 al ChievoVerona), ritroverebbero quel successo al San Paolo che manca dallo 0-2 alla prima giornata del 2007-2008, una vittoria maturata nel giro di dieci minuti: Matri al 49’ e Foggia (su rigore) al 59’.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

22 vittorie Napoli

10 pareggi

4 vittorie Cagliari

60 gol fatti Napoli

26 gol fatto Cagliari

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Cagliari 2-0, 15° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Cagliari 3-0, 7° giornata 2017/2018