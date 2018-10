Napoli contro Sassuolo avanti a due reti per volta. Il percorso senza delusioni al San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli non è mai stato battuto in casa dal Sassuolo, concedendo agli ospiti al massimo un pareggio, ottenuto in due circostanze. Gli azzurri hanno sempre segnato almeno un gol al San Paolo contro i neroverdi e viaggiano ad una media di due reti realizzate esatte nelle partite interne contro il Sassuolo.

La fase offensiva della formazione di De Zerbi funziona molto bene per ora: a segno nove giocatori diversi (come l'Inter) e dietro solo alla Roma. Sassuolo che invece è davanti a tutti in A per il contributo di gol ricevuto da giocatori partiti in panchina: tre reti.

Percorso netto per il Napoli in casa nella stagione in corso: gli azzurri sono riusciti ad ottenere tre vittorie in tre gare giocate.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI

3 vittorie Napoli

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

10 gol fatti Napoli

4 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

2013/2014 Serie A Napoli vs Sassuolo 1-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2017/2018 Serie A Napoli vs Sassuolo 3-1