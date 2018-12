Napoli e Roma, quasi 1 anno di differenza in fatto di rigori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli ultimi 4 incroci il fattore casa ha sempre fatto cilecca!

Sia nel 2016-2017 che nel 2017-2018, difatti, all’Olimpico s’è imposto il Napoli, mentre al San Paolo ha avuto la meglio la Roma.

E così la più recente affermazione casalinga dei partenopei risale al 2014-2015 quando fu 2-0 grazie alle reti di Higuain e Callejon. Poi ecco succedersi un pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, e 2 KO.

Attenzione però: quel 2-0 arrivò proprio in occasione di una decima giornata.

Il big match della domenica sera metterà di fronte chi fino a oggi ha saputo sfruttare meglio di tutti gli altri i panchinari a chi è stato in grado di mandare in rete già un’intera squadra.

Il Napoli con 4 gol firmati dai subentrati (Mertens alla seconda, Insigne all’ottava, Fabian Ruiz e Rog alla nona giornata) si trova in vetta a questa singolare statistica. La Roma al tempo stesso può vantare ben 11 tesserati andati in gol.

E così sarà interessante conoscere le mosse dei due allenatori all’inizio ma anche a gara in corso.

Gli azzurri in casa hanno raccolto solo successi nel 2018-2019: 4 su 4. L’ultima formazione ad aver espugnato il San Paolo nelle gare con punti in palio è proprio quella giallorossa: 4-2 lo scorso 3 marzo. Dopo i partenopei hanno messo assieme 8 affermazioni e 1 segno X. Inoltre non subiscono gol dallo scorso 25 agosto, tanto che quella guidata da Ospina risulta la miglior difesa casalinga della A.

I giallorossi lontano dall’Olimpico non hanno mezze misure: o vittorie, 2, oppure sconfitte, 2. Così il segno ritardatario è il pareggio. L’ultimo è datato 15 aprile e arrivò in occasione di un derby.

Chiudiamo con due annotazioni sui calci di rigore.

Al San Paolo e a favore del Napoli manca da 204 giorni, contro il ChievoVerona, arbitro Manganiello. In trasferta e pro Roma non è sanzionato dal 7 maggio 2017, 540 giorni, nella tana del Milan, fischietto Rizzoli.

Insomma, quasi un anno di differenza, 336 giorni, fra i due dati appena citati.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

71 incontri disputati

31 vittoria Napoli

21 pareggi

19 vittorie Roma

95 gol fatti Napoli

72 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 1-1, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 2-4, 27° giornata 2017/2018