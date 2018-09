Napoli in casa Lazio per 2 record. E come nel 1955 sarà la prima volta…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla stagione 2013-2014 il Napoli sa solo vincere in casa della Lazio. Cinque sfide di Serie A e quindici punti raccolti.

Soprattutto, ha eguagliato due primati: quello che si riferisce alle vittorie consecutive in campionato e nell’Olimpico biancoceleste, un record scritto per la prima volta fra il 19 gennaio 1930 e il 4 febbraio 1934, quando gli azzurri si imposero per 5 incontri di fila senza fra l’altro incassare gol; e quello corrispondente alla più lunga striscia a punti in casa degli Aquilotti, 6 match andati in scena anche fra il 9 marzo 1975 e il 27 aprile 1980, quando arrivarono 4 pareggi e 2 trionfi.

Dovesse scapparci il segno 2 in schedina, ecco che la formazione di Ancelotti esordirebbe con un doppio record!

Il bilancio totale degli scontri diretti in Serie A e cadetteria (nel 1961-1962) strizza ancora l’occhio ai padroni di casa. La Lazio guida, infatti, per numero di vittorie, 26-17, e gol marcati, 85-69. Mentre i pareggi ammontano a 20 (il più recente nel 2012-2013).

Curiosità dal punto di vista storico-televisivo.

Quello di sabato sarà il match d’esordio di Dazn nel calcio italiano, la piattaforma per vedere il pallone in streaming. Anche la prima partita del Napoli in diretta tivù fu giocata all’Olimpico di Roma. Era il 31 dicembre 1955 e l’accensione del ripetitore sul monte Faito avvenuta qualche giorno prima aveva permesso al segnale in viaggio nell’etere di raggiungere la Campania e il resto del Meridione. Gli azzurri dovevano ancora scontare la squalifica del loro campo di casa e così per la sfida contro la Fiorentina fu scelto proprio l’impianto della capitale.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

63 incontri disputati

26 vittorie Lazio

20 pareggi

17 vittorie Napoli

85 gol fatti Lazio

69 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Napoli 0-2, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Napoli 1-4, 5° giornata 2017/2018