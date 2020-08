Napoli-Lazio, da 1.890 giorni senza calci di rigore

vedi letture

Nelle ultime 4 sfide di campionato il Napoli ha sempre raccolto punti contro la Lazio. Ovviamente nei match casalinghi. Una serie fatta di 3 vittorie più 1 segno X.

E così il più recente successo biancoceleste è quello per 4-2 nel 2014-2015.

Prima curiosità: anche allora la sfida fu disputata alla 38esima e ultima giornata di serie A.

Seconda curiosità: fu l’ultima volta al San Paolo con un rigore sanzionato.

A calciarlo fu Higuain al minuto 76. Esito: lontano dallo specchio della porta.

Il calendario segnava la data del 31 maggio 2015. Da allora, domani, saranno trascorsi 1.890 giorni senza calci di rigore in un Napoli-Lazio di Serie A.

Fra le mura di casa i campani contano 30 punti (9V – 3X – 6P con 28GF e 23GS). Nel turno di metà settimana sono andati KO nello scontro diretto con l’Inter. Ma in trasferta a Milano.

La Lazio lontano dall’Olimpico vanta 33 punti (10V – 3X – 5P con 32GF e 22GS). Nell’ultimo impegno ha avuto la meglio per 2-0 sul Brescia. A Roma.

All’andata fu 1-0 con rete di Immobile. Un bis che basterebbe all’attaccante per raggiungere quota 36 gol in un campionato di Serie A. Affiancando così Higuain negli almanacchi di calcio, che quel record lo scrisse proprio col Napoli nel corso della stagione 2015/2016.

PS: Napoli a 49 successi in A, fra casa e fuori, contro la Lazio.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

64 incontri disputati

31 vittorie Napoli

22 pareggi

11 vittorie Lazio

104 gol fatti Napoli

66 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Lazio 3-0, 31° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Lazio 2-1, 20° giornata 2018/2019