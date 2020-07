Nessuno segna come lo Spezia fra 46' e 75'. Ma l'Entella è la regina dei recuperi...

È il 29 marzo 1936 quando Spezia-Virtus Entella, girone C della Serie C, termina col punteggio di 3-0.

A fine torneo gli spezzini chiudono al primo posto a pari punti, 46 in 28 giornate, con la Sanremese. I biancazzurri rinunciano però a ripetere lo spareggio promozione e i bianconeri tornano a militare in cadetteria a distanza di pochi anni.

Per ritrovare altri derby con i diavoli neri a La Spezia dovranno attendere gli anni Sessanta/Settanta/Ottanta del secolo scorso, quando la sfida si ripeterà per altre 6 volte in C.

Quindi dal 2014-2015 ecco 4 testa a testa in cadetteria.

In cadetteria lo Spezia vanta 3 vittorie (la più recente per 2-1 al terzo turno 2017-2018: Terzi 14’, Giuseppe De Luca 61’, Marilungo 89’) e 1 segno X (ad occhiali, vale a scrivere 0-0, nel 2015-2016).

Prima curiosità: l’Entella mai ha vinto in casa dei vicini.

Seconda: dai 4 derby di cadetteria Spezia-Virtus Entella sono comparsi 4 punteggi differenti.

Terza e ultima: nella stagione 2016-2017 la sfida del Piccò andò in scena proprio alla 37esima giornata, 2-0 griffato Migliore 58’ e Pulzetti 80’.

La squadra di Italiano in casa ha fatto 33 punti (10V – 3X – 5P con 30GF e 18GS), mettendo in mostra il quarto attacco interno più redditizio. Però… viene dal pareggio senza reti di Cremona e non ha marcato gol negli ultimi due turni (cosa mai accaduta in questo campionato).

La compagine di Boscaglia in trasferta ha raccolto 17 punti (4V – 5X – 9P con 25GF e 32GS), anche a causa della terza difesa esterna più perforata. Dopo una striscia di 4 risultati utili, venerdì è andata KO col Perugia.

Quando potrebbe decidersi il derby? Probabilmente nella ripresa. Perché lo Spezia con 13 e 15 reti è rispettivamente la squadra, fra le venti di B, che segna di più nei blocchi 46’-60’ e 61’-75’; mentre l’Entella con 17 è in vetta alla classifica dello spezzone 76’-90’ (e 8 centri sono arrivati nell’extra time).

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

11 incontri disputati

6 vittorie Spezia

5 pareggi

0 vittorie Virtus Entella

18 gol fatti Spezia

8 gol fatti Virtus Entella

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Virtus Entella 1-0, 4° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Virtus Entella 2-1, 3° giornata 2017/2018