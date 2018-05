Palermo, oltre 80 anni senza sconfitte in casa contro la Cremonese!

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

In una sola circostanza la Cremonese ha violato il campo del Palermo ed è passata ormai una vita da questa vittoria. Parliamo dell'autunno 1936, quindi quasi 82 anni che non si verifica questo risultato. Allora i grigiorossi si imposero di misura per 1-0.

Sono solamente sette le reti subite dal Palermo contro la Cremonese in casa. Per quattro volte su dieci precedenti i rosanero hanno chiuso con la loro porta inviolata.

Palermo che tra l'altro ha costruito gran parte della sua classifica con i punti fatti in casa, dove ha perso finora in sole tre circostanze (a fronte di dieci vittorie e quattro pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI A PALERMO

6 vittorie Palermo

3 pareggi

1 vittoria Cremonese

15 gol fatti Palermo

7 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A PALERMO

1930/1931 Serie B Palermo vs Cremonese 3-1

L'ULTIMA SFIDA A PALERMO

1996/1997 Serie B Palermo vs Cremonese 1-1