Pareggio merce rarissima in Verona-Spal. I ferraresi si sono tolti uno zero

vedi letture

Nelle ultime sette partite giocate, nessuna vittoria per il Verona (4 pareggi e 3 sconfitte). La Spal si sta congedando in malo modo dalla Serie A. I ferraresi hanno conquistato due punti nelle ultime dieci gare, mentre l'ultimo successo è arrivato domenica 8 marzo (1-0 a Parma).

Il pareggio è merce molto rara in Verona-Spal. In 17 precedenti in campionato, in Veneto tra Serie A, B e C, solamente due volte le squadre si sono divise la posta.

La Spal però contro il Torino è riuscita a togliersi di dosso uno zero: quello dei gol realizzati dai giocatori partiti in panchina. Anche se resta sempre ultima in questa classifica con una rete appunto. I ferraresi sono ultimi anche per punti persi nei secondi tempi con -12.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

10 vittorie Hellas Verona

2 pareggi

5 vittorie Spal

26 gol fatti Hellas Verona

18 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1935/1936 Serie B Hellas Verona vs Spal 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Hellas Verona vs Spal 1-3