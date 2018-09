Parma-Empoli? Nel 77,27% dei casi è finita allo stesso modo...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma ed Empoli si sono affrontate in tutte le serie professionistiche in Italia dalla A alla C. Costantemente però il Parma ha fatto valere il fattore campo contro gli azzurri. In 22 partite giocate in casa, gli emiliani hanno vinto 17 volte (77,27% di successi).

Empoli ancora a secco di vittorie in trasferta e con un solo punto conquistato nelle prime tre sfide giocate lontano dal Castellani.

Conteggiato tra i precedenti complessivi anche un Parma-Empoli 2-1 giocato nel 1946/47 in Serie B anche se quel campionato cadetto era a più gironi e non a girone unico come l'attuale (e come quelli che rientrano nella nostra casistica di analisi).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, B E C)

17 vittorie Parma

2 pareggi

3 vittorie Empoli

31 gol fatti Parma

11 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1948/1949 Serie B Parma vs Empoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2017/2018 Serie B Parma vs Empoli 1-2