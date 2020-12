Parma-Juventus sarà sfida fra le due squadre col fattore X

Parma-Juventus sarà sfida fra le due squadre della Serie A 2020-2021 che hanno racimolato più pareggi. I gialloblù sono a quota 6, 4 dei quali al Tardini. Anche i bianconeri ne contano 6, 4 dei quali lontano dallo Stadium.

E il pareggio è anche il segno con più presenze in schedina al termine delle sfide fra i due club in Emilia Romagna: 10 caps su 25 incontri disputati.

Eppure… i punteggi più ricorrenti sono l’1-0, 5 gettoni presenza, l’ultima comparsata nel 2014-2015, José Mauri al 60’; l’1-2, 5 uscite al Tardini, la più recente nel 2018-2019, Mandzukic al 2’, Gervinho al 33’, Matuidi al 58’.

La compagine di Liverani viene da 4 risultati utili di fila, miglior striscia di questo avvio di campionato. Quella di Pirlo, come il Milan, è ancora imbattuta nella Serie A 2020-2021. Entrambe però sono obbligare a conquistare l’intera posta in palio nello scontro di domani sera. Perché la Vecchia Signora rischia di veder scappare via chi la precedente (e avvicinarsi le inseguitrici a un posto Champions). Mentre i Crociati sono soltanto cinque punti davanti alla terz’ultima, una distanza che riducendosi non permetterebbe di trascorrere un Natale in tranquillità.

Considerato il chiacchiericcio attorno al rigore fallito da Cristiano Ronaldo nel match di mercoledì sera contro l’Atalanta (il terzo in Serie A da quando veste il bianconero, fra l’altro tutti sbagliati allo Stadium), da sottolineare come il Parma sia l’unica squadra con zero rigori a sfavore in questo campionato.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A)

25 incontri disputati

7 vittorie Parma

10 pareggi

8 vittorie Juventus

25 gol fatti Parma

26 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Juventus 1-2, 1° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Juventus 0-1, 1° giornata 2019/2020