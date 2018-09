Parma-Udinese 16-7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna, quattro stagioni dopo l’ultima volta in Serie A, la sfida Parma-Udinese.

Un match che conta già 21 precedenti nel massimo campionato italiano e 7 nella cadetteria.

L’ultima volta fu in occasione del complicato, per i gialloblù, torneo 2014-2015 quando la sfida in programma alla 24esima giornata fu prima rinviata e poi disputata l’8 aprile. Allora si imposero i padroni di casa grazie ad una rete del portoghese Silvestre Varela, 1-0 il punteggio al triplice fischio finale.

Per rintracciare il più recente trionfo friulano dobbiamo invece andare indietro nel tempo fino al 2012-2013, quando in occasione del 32esimo turno una doppietta di Muriel e una gol di Pereyra fissarono il punteggio sul 3-0 per i bianconeri.

Il bilancio degli scontri diretti nei campionati italiani con la formula del girone unico vede in vantaggio i ducali per numero di vittorie, 16-7, e gol marcati, 42-29. Solo 5 i match chiusi in parità.

Nella sua storia il Parma ha perso solo una volta alla prima giornata di Serie A e in casa. Era la stagione 1990-1991 e al Tardini si impose la Juventus per 2-1. Questa appena citata rappresenta la gara d’esordio dei gialloblù nel massimo torneo italiano. Dalle altre 11 gare sono arrivati 4 trionfi e 7 segni X.

I numeri dell’Udinese al primo turno di A in trasferta parlano di 3 successi, 7 pareggi, 6 sconfitte. Singolare come dopo l’exploit del 2015-2016, con la vittoria allo Stadium di Torino, non siano più arrivati i tre punti.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

28 incontri disputati

16 vittorie Parma

5 pareggi

7 vittorie Udinese

42 gol fatti Parma

29 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Udinese 3-1, 2° giornata 1992/1993

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Udinese 1-0, 24° giornata 2014/2015