Pecchia e quei numeri positivi contro Semplici

Nello scontro salvezza contro la Spal, l’Hellas Verona parte con un vantaggio: i numeri degli scontri diretti in campionato fra Fabio Pecchia e Leonardo semplici sorridono al primo.

Al Bentegodi, la stagione passata in cadetteria, terminò col punteggio di 0-0.

A Ferrara il mister gialloblù ha raccolto una vittoria e un altro segno X.

Per continuare a sperare in un’altra stagione di Serie A al Verona e a Pecchia serviranno però i tre punti in questo vero e proprio scontro diretto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PECCHIA E SEMPLICI IN CAMPIONATO

1 vittoria Pecchia

2 pareggi

0 vittorie Semplici

5 gol fatti squadre di Pecchia

3 gol fatti squadre di Semplici