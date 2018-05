Per Ballardini torta da 250 candeline... con un desiderio da esaudire

Per Davide Ballardini quella di stasera in casa del collega Eusebio Di Francesco sarà la panchina numero 250 da mister professionista.

Nel conteggio abbiamo anche inserito le due gare affrontate con la Sambenedettese nei playoff del 2004-2005.

E allora, oltre a spengere le candeline sulla torta, il mister del Genoa vorrà farsi anche un regalo: la prima vittoria in campionato contro il collega che guida la Roma.

Perché nei tre precedenti fino ad oggi disputati in Serie A, il tecnico nato a Pescara ha sempre raccolto punti con le sue squadre: Bologna-Sassuolo 0-0 nel 2013-2014; Palermo-Sassuolo 0-1 nel 2016-2017; infine, Genoa-Roma 1-1 nel 2017-2018.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

1 vittoria Di Francesco

2 pareggi

0 vittorie Ballardini

2 gol fatti squadre di Di Francesco

1 gol fatto squadre di Ballardini