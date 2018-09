Per Di Francesco contro il Milan due soli risultati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ha mezze misure quando vede rossonero.

Mister Eusebio Di Francesco ha incrociato il Milan in campionato per 11 volte, dal 3-4 col Lecce nella stagione 2011-2012, allo 0-2 alla guida della Roma la passata stagione. Quello che emerge da questi scontri diretti è un bilancio tutto sommato in equilibrio, con 5 successi per il tecnico originario di Pescara a fronte di 6 sconfitte, 21 gol marcati e subiti dalle sue squadre.

Insomma, il grande assente è il segno X. Mai comparso fino ad oggi… giorno che ha in calendario Milan-Roma, terza giornata della Serie A 2018-2019.

E proprio la passata stagione, in occasione della sfida fra giallorossi e rossoneri sul prato dell’Olimpico capitolino, c’è fu il primo e unico scontro diretto con Gennaro Gattuso nel ruolo di allenatore. Ad imporsi fu il milanista, 2-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

0 pareggi

0 vittorie Di Francesco

2 gol fatti squadre di Gattuso

0 gol fatti squadre di Di Francesco