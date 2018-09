Per Pioli ci sono il tabù Spalletti e l'amuleto Mazzoleni

© foto di Federico Gaetano

Più che una sfida sembrerebbe un tabù. Se non un incubo.

Stefano Pioli, Fiorentina, non ha mai battuto Luciano Spalletti, Inter, in uno scontro diretto di campionato.

In casa del certaldino troviamo solo 2 match: Roma-Parma 3-0 del 2006-2007 e Inter-Fiorentina 3-0 del 2017-2018.

Il doppio, 4, gli scontri diretti a campi invertiti. Ma come per la proprietà commutativa, il risultato non varia: 3 successi per il nerazzurro e 1 segno X.

Ma è proprio quel pareggio che dà speranza al popolo gigliato. E’ arrivato nell’ultimo scontro diretto fra i due mister, in Fiorentina-Inter 1-1 dell’anno scorso.

Da ricordare che Pioli è un ex. Lui e l’Inter sono stati assieme per 23 panchine nella Serie A 2016-2017 con 12 vittorie, 3 pareggi, 8 battute d’arresto. Come avversario, al contrario, ha incrociato la Beneamata in campionato per 12 volte. Il bilancio lo vede dietro per trionfi, 4-5, e gol marcati, 15-18. Mentre i pareggi ammontano a 3.

Ma nell’unico scontro diretto con Paolo Silvio Mazzoleni arbitro… con la sua Lazio ebbe la meglio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E PIOLI IN CAMPIONATO

5 vittorie Spalletti

1 pareggio

0 vittorie Pioli

18 gol fatto squadre di Spalletti

3 gol fatti squadre di Pioli