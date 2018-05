Per Sarri la prima con l'ex

© foto di Image Sport

La notizia, prevedibile considerate le carriere di entrambi, è che non ci sono precedenti in campionato fra Maurizio Sarri e Walter Mazzarri.

Al primo anno di Serie A del tecnico oggi al Napoli, il 2014/2015 alla guida dell’Empoli, l’avventura del mister del Torino con l’Inter durò la miseria di 11 panchine. Troppo poco per un incrocio che, calendario alla mano, sarebbe arrivato alle ultime giornate d’andata e di ritorno.

Però Mazzarri è un ex (145 panchine in campionato con: 73 vittorie, 42 pareggi, 30 sconfitte) che il Napoli l’ha già sfidato per ben 9 volte, 7 in Serie A e 2 in cadetteria. Il suo score recita: 2 affermazioni (l’ultima nel 2007-2008 con la Sampdoria), 4 segni X, 3 battute d’arresto (la più recente nel 2013/2014 con l’Inter).