Per Spalletti solo vittorie contro Maran

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’ultimo, per il momento unico, precedente Maran-Spalletti sono andati in scena ben 8 gol: ChievoVerona-Roma 3-5 alla 37esima giornata del 2016-2017.

A campi invertiti Luciano Spalletti ha ospitato il collega Rolando Maran in 3 occasioni, raccogliendo soltanto successi. Soprattutto, marcando ben 11 reti e incassandone 1.

A conti fatti ecco che il mister toscano ha sempre vinto contro il collega di Trento.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

0 pareggi

4 vittorie Spalletti

4 gol fatti squadre di Maran

16 gol fatti squadre di Spalletti