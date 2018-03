Perugia, squadra tabù per il Parma di B

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parma-Perugia manca ‘dagli schermi’ della Serie B da oltre trent’anni.

Ma gli ultimi 7 incroci sono abbastanza recenti essendo andati in onda in Serie A fra le stagioni 1996-1997 e 2003-2004.

Il bilancio totale di questi scontri diretti vede in vantaggio i crociati di un successo, 4-3, e sette marcature, 18-11.

Eppure il risultato più ricorrente al termine dei Parma-Perugia di campionato è l’1-2, comparso sia nel 1996-1997 che nel 1999-2000. Poi, dalle altre 8 sfide, sono arrivati altrettanti punteggi differenti.

Gli umbri possiamo definirli il tabù in cadetteria per il Parma. Perché anche dando uno sguardo ai match a campi invertiti non troviamo traccia di vittoria gialloblù. Anzi, i biancorossi vantano 3 affermazioni e 4 segni X.

I due club arrivano a questo scontro dopo un ultimo turno all’insegna del KO: il Parma a Brescia, il Perugia ospitando il Cittadella.

Gli emiliani al Tardini hanno raccolto 21 punti, frutto di 6 vittorie e 3 pareggi (cui dobbiamo aggiungere 3 sconfitte), hanno marcato 19 volte e subito solo 7 gol (seconda miglior difesa fra le mura amiche dopo quella dello Spezia, tanto che sono inviolati dal minuto 53 della sfida contro la Virtus Entella dello scorso 21 ottobre e degli 11 clean sheet totalizzati fino ad oggi ben 7 sono arrivati nella città di Verdi).

Gli umbri lontano dal Curi vantano solo 11 punti per via dei 2 successi e 5 pareggi (più altre 5 sconfitte), ma 6 sono arrivati dagli ultimi 4 impegni; in equilibrio il computo reti fatte/subite con uno score di 18/18.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

10 incontri disputati

4 vittorie Parma

3 pareggi

3 vittorie Perugia

18 gol fatti Parma

11 gol fatti Perugia

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE B)

Parma-Perugia 0-2, 38° giornata 1973/1974

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE B)

Parma-Perugia 0-0, 2° giornata 1984/1985