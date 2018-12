Pescara se vinci col Cittadella alla 9^ di B...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 5 risultati utili senza soluzione di continuità, nell’ultimo Pescara-Cittadella di B hanno avuto la meglio gli ospiti.

Non solo. Perché un campionato fa, i granata hanno fatto man bassa sia in casa che fuori. E così il più recente successo dei biancazzurri è datato 13esima giornata 2013-2014, ma andò in scena in Veneto.

Mentre in Abruzzo il segno 1 in schedina tarda dal 2011-2012 quando terminò col punteggio di 1-0. Curiosità: allora come stavolta, Pescara-Cittadella era in programma per la nona giornata. Man of the match fu Sansovini al 12’ della ripresa. A fine stagione sarebbe arrivata la promozione in Serie A vincendo il campionato. Mica male come ricorso storico...

Gli abruzzesi in questo torneo mai hanno messo assieme 3 vittorie di fila. Fra le mura amiche però sono uno schiacciasassi: 4 gare disputare, altrettanti trionfi, 7 gol marcati e solo 3 incassati.

I veneti lontano di casa sono in perfetto equilibrio: 1 affermazione, 1 pari, 1 KO, 2 reti all’attivo e al passivo.

Chiusura con citazione d’obbligo per Giuseppe Pillon.

Il mister originario di Preganziol, comune in provincia di Treviso, è a quota 99 vittorie in Serie B se togliamo dal conteggio le gare valide per gli spareggi di fine stagione.

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B)

6 incontri disputati

3 vittorie Pescara

2 pareggi

1 vittoria Cittadella

7 gol fatti Pescara

4 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cittadella 2-0, 24° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A PESCARA (SERIE B)

Pescara-Cittadella 1-2, 8° giornata 2017/2018