Porta inviolata specialità Udinese. La panchina ispirata del Parma

Un andamento altalenante e un solo pareggio interno. Il Parma in casa è sostanzialmente una squadra che non ha mezzi misure, con una sola divisione della posta in dieci partite giocate al Tardini. 14 punti in 10 partite questo il bottino realizzato dall'Udinese dopo il cambio di allenatore, passando da Tudor a Gotti.

14 aprile 2013. E' la data dell'ultima vittoria dell'Udinese sul campo del Parma. In assoluto sono otto (5 in Serie A e 3 in B). Due le gare con più gol: Parma-Udinese 4-3, stagione 2003/04 e Parma-Udinese 2-5, stagione 1931/32.

Per 7 volte l'Udinese è uscito dal campo con la propria porta inviolata. Prima di questa giornata era record in A a pari merito con le milanesi. Il Milan però non ha subito gol contro il Brescia ed è balzato in testa da solo a questa speciale classifica con 8 clean sheet. Anche il Parma prima di questa giornata era primo a pari merito per gol realizzati da giocatori in panchina. Gli emiliani sono ad 8 e ora devono inseguire l'Atalanta che è a quota 10 grazie alle due segnature di Muriel nella clamorosa goleada inflitta al Torino.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, B E C)

20 vittorie Parma

7 pareggi

8 vittorie Udinese

55 gol fatti Parma

32 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1930/1931 Serie B Parma vs Udinese 0-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Udinese 2-2