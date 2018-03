Primo Carpi-Venezia in B, sfida fra chi segna con pochi uomini e chi subisce pochi gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo scontro diretto Carpi-Venezia in cadetteria.

Perché i 3 precedenti che rintracciamo fra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta sono caduti tutti in Serie C.

Il bilancio sorride ai padroni di casa che, grazie alla capacità di marcare sempre un gol, hanno fatto risultato pieno in due occasioni, mentre l’ultima volta hanno comunque raccolto un segno X.

Quella valida per la 29esima giornata di Serie B sarà anche sfida fra una delle compagini che spiccano per clean sheet, il Venezia, e un’altra che invece vede pochi giocatori andare a segno, il Carpi.

CONFRONTI DIRETTI A CARPI (SERIE C)

3 incontri disputati

2 vittorie Carpi

1 pareggio

0 vittorie Venezia

3 gol fatti Carpi

1 gol fatto Venezia