Quando il Novara sbancava Avellino con Bachlechner

Nelle ultime due stagioni gli Avellino-Novara sono terminati con altrettanti segni X in schedina.

Con gol, uno per parte, la passata stagione quando a mettere il nome nel tabellino dei marcatori furono Macheda per gli ospiti e Ardemagni (su calcio di rigore) per i locali.

A reti bianche due stagioni fa.

Non sono molti i precedenti in cadetteria fra le due formazioni, solo 7 con una storia iniziata negli anni Settanta. E proprio a quel periodo risale la prima e unica vittoria piemontese in casa degli irpini. Stagione 1974-1975, 36esima giornata, risultato finale di 0-1 con man of the match lo stopper Klaus Bachlechner. A dispetto del cognome, calciatore ‘italianissimo’ che qualche anno più tardi avrebbe vinto pure una Coppa Italia con l’Inter.

Prima e dopo la gara citata, per gli ospiti ci sono scappati al massimo dei pareggi.

Lo stato di forma ci racconta di 4 punti fatti dai ragazzi di mister Di Carlo nelle ultime 2 giornate. Quelli di Novellino, al contrario, ne contano solo 2 negli ultimi 4 turni. E così nei più recenti centottanta minuti di campionato ci sono stati l’aggancio, prima, e il sorpasso, poi, in classifica generale del Novara sull’Avellino.

Da notare che al Partenio si ritroveranno di fronte due delle difese con meno clean sheet al proprio attivo. Gli azzurri ne contano 4, i biancoverdi 3.

CONFRONTI DIRETTI AD AVELLINO (SERIE B)

7 incontri disputati

4 vittorie Avellino

2 pareggi

1 vittoria Novara

9 gol fatti Avellino

5 gol fatti Novara

PRIMA SFIDA AD AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Novara 3-1, 35° giornata 1973/1974

ULTIMA SFIDA AD AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Novara 1-1, 31° giornata 2016/2017