Quando vede il Toro, Mihajlovic si esalta. Contro Mazzarri in trasferta...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sola volta Mazzarri ha perso in casa contro Mihajlovic. Per l'appunto bisogna fare riferimento all'ultimo Torino-Bologna, quello della scorsa stagione, in cui i rossoblu si sono imposti per 3-2, una gara rocambolesca con Pulgar che ha fatto sia un gol che un'autorete e anche due espulsi nel finale.

Bilancio equilibratissimo di Mazzarri contro il Bologna, con 6 vittorie e 6 sconfitte (oltre a 5 pareggi). Ultima affermazione nella stagione 2017/18 quando il Toro da lui allenato si è imposto sui felsinei per 3-0.

Mihajlovic è un ex granata. Su quella panchina c'è stato una stagione e mezza, ovvero 57 gare complessive di campionato con uno score che recita: 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte. E quando vede granata il tecnico serbo si esalta perché in 7 sfide da avversario, ha vinto 5 volte, perdendone solo una: stagione 2014/15, Torino-Sampdoria 5-1 con un Quagliarella, allora al Toro, in grande spolvero, autore di una tripletta.

TUTTI I PRECEDENTI MAZZARRI CONTRO MIHAJLOVIC (ANDATA E RITORNO)

3 vittorie Mazzarri

4 pareggi

2 vittorie Mihajlovic

10 gol fatti squadre Mazzarri

8 gol fatti squadre Mihajlovic

I PRECEDENTI TRA MAZZARRI E IL BOLOGNA

6 vittorie squadre Mazzarri

5 pareggi

6 vittorie Bologna

24 gol fatti squadre Mazzarri

28 gol fatti Bologna

I PRECEDENTI TRA MIHAJLOVIC E IL TORINO

5 vittorie squadre Mihajlovic

1 pareggio

1 vittoria Torino

15 gol fatti squadre Mihajlovic

10 gol fatti Torino