Quando Zenga e Allegri si sfidavano sulle isole

© foto di Federico De Luca

Catania-Cagliari 2-1 e Cagliari-Catania 1-0.

Era la stagione di Serie A 2008-2009 e quelli appena citati rappresentano gli scontri diretti in campionato fra i mister Walter Zenga e Massimiliano Allegri.

Da allora non c’è stato più incrocio.

Strano considerando che il tecnico del Crotone vanta in A ben 87 caps (26V – 21X – 40P), mentre quello della Juventus è arrivato a quota 350 (211V – 69X – 70P).

Curiosità sul livornese: con le 27 vittorie ottenute in questo torneo ha già fatto meglio del suo primo anno alla Juventus, quando i successi raccolti furono 26 in campionato, mentre il record stagionale è a portata di mano… 29 sia nel 2015-2016 che nel 2016-2017.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ZENGA E ALLEGRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Zenga

0 pareggi

1 vittoria Allegri

2 gol fatti squadre di Zenga

2 gol fatti squadre di Allegri