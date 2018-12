Quante doppiette in Ascoli-Hellas Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci scontri diretti in Serie A, altrettanti in cadetteria.

Quello valido per il turno infrasettimanale sarà l’11esimo Ascoli-Hellas Verona di B.

A oggi il bilancio dei precedenti è tutto sommato in equilibrio. I numeri totali raccontano difatti di 7 affermazioni per i padroni di casa, 7 segni X, 6 successi per gli ospiti, 23 gol marcati dai marchigiani, 25 dai veneti. Ma la differenza è figlia di una vittoria nel massimo campionato, perché in Serie B i dati si equivalgono: 3 trionfi sia per bianconeri che per i gialloblù, cui dobbiamo aggiungere 4 gare chiuse in parità.

Eppure la storia recente strizza l’occhio ai Butei.

Gli ospiti, infatti, vengono da 3 vittorie senza soluzione di continuità. Nel 2016-2017 fu 1-4 con due gol di Pazzini e reti di Bessa, Zaccagni e Orsolini. Nel 2012-2013 ecco uno 0-5 con doppiette di Cacia e Gomez cui si aggiunse il centro di Martinho. Nel 2011-2012 fece tutto nuovamente la squadra veronese: autorete di Mareco e gol di Gomez e Bjelanovic.

E così la più ‘vicina’ affermazione dei bianconeri in casa è il 2-1 risalente alla stagione 2004-2005 con doppietta di Cristiano a rendere vano il punto di Bogdani.

Come già ricordato Ascoli-Hells Verona ha nobili trascorsi anche in Serie A.

La prima volta nel 1975-1976, 2-0 con l’ennesima doppietta che campeggia negli almanacchi, quella di Zandoli. L’ultima nel 1991-1992, 1-1 firmato Maniero e Stojkovic.

CONFRONTI DIRETTI AD ASCOLI (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

7 vittorie Ascoli

7 pareggi

6 vittorie Hellas Verona

23 gol fatti Ascoli

25 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA AD ASCOLI (SERIE B)

Ascoli-Hellas Verona 1-1, 31° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA AD ASCOLI (SERIE B)

Ascoli-Hellas Verona 1-4, 9° giornata 2016/2017