Quei 2 gol che fanno la differenza tra Torino e Parma. La rocambolesca sfida del 2008

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un perfetto equilibrio tra Torino e Parma nelle partite giocate in casa granata. Anzi, a dirla tutta è in leggerissimo vantaggio la formazione ducale, non in fatto di vittorie (che sono 4 a testa), ma di gol realizzati: un più due che in questo caso fa la differenza. Merito sicuramente del 4-0 (vittoria con il maggior scarto che troviamo nell'intera serie) inflitto dai gialloblu al Toro il 1 dicembre 2002. A proposito di partite spettacolari segnaliamo anche un 4-4 del 23 febbraio 2008, una gara rocambolesca con il Torino che riuscì a riacciuffare il pareggio rimontando dall'1-4.

Il Torino si presenta a questo appuntamento essendo in serie positiva da ben sei turni (tre vittorie e tre pareggi). La squadra di Mazzarri è in salute e ha rimontato in classifica in questo periodo.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

4 vittorie Torino

8 pareggi

4 vittorie Parma

19 gol fatti Torino

21 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1959/1960 Serie B Torino vs Parma 2-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2014/2015 Serie A Torino vs Parma 1-0