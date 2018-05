Quel Crotone ancora in cerca di gol e vittoria contro il Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Crotone capace di raccogliere 4 punti nelle ultime due giornate di campionato, ospiterà quel Sassuolo contro cui mai ha vinto in Serie A.

Quella di domenica all’ora di pranzo sarà la seconda sfida nel massimo torno italiano con i rossoblù squadra di casa. Il sesto scontro diretto se ci aggiungiamo anche i 4 match di cadetteria.

E i numeri che emergono da questa manciata di incroci sono a dir poco strani.

Perché le sfide di Serie B fino ad oggi disputate hanno viaggiato ad una media di 2,5 gol ogni novanta minuti. L’unico Crotone-Sassuolo di A, al contrario, è terminato senza vinti, né reti marcate.

Nulla di strano, se non fosse che a campi invertiti, Sassuolo-Crotone, ecco 6 centri (4 per i neroverdi e 2 per i rossoblù) con gli emiliani sempre vittoriosi per 2-1.

E così i pitagorici sono ancora alla ricerca del primo gol casalingo e della prima vittoria assoluta in Serie A contro il Sassuolo.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

2 vittorie Crotone

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

6 gol fatti Crotone

4 gol fatti Sassuolo

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Sassuolo 0-0, 27° giornata 2016/2017