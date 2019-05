Quel dato che lega Atalanta, Gasperini e Genoa. E con Prandelli...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è un numero che unisce l’Atalanta, Gasperini e il Genoa, si tratta del 111.

Perché le panchine del mister di Grugliasco con i nerazzurri in campionato hanno raggiunto quota 111 (55V – 29X – 27P, 190GF e 123GS), vale a dire il numero di vittorie raggiunto da Gasperini con il Genoa fra Serie A e cadetteria.

Non dobbiamo scordare che l’attuale tecnico della Dea, difatti, ha guidato il Grifone dal 2006 al 2011 e poi dal 2013 al 2016 per un totale di 232 gare in Serie A e 42 in cadetteria.

Anche Prandelli è un ex.

Il tecnico di Orzinuovi esordì nel calcio dei ‘grandi’ nella stagione 1993-1994 subentrando in corso d’opera a Guidolin e collezionando con gli orobici 24 panchine in campionato (3V – 9X – 12P, 22GF e 44GS).

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena l’ottavo incrocio in campionato fra Cesare Prandelli, Genoa, e Gian Piero Gasperini, Atalanta. I sette precedenti raccontano di 4 affermazioni per l’ex CT, fra l’altro colte tutte in casa, 2 segni X e, infine, 1 vittoria per Gasperini (2009-2010, Genoa-Fiorentina 2-1).

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PRANDELLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

2 pareggi

4 vittorie Prandelli

7 gol fatti squadre di Gasperini

14 gol fatti squadre di Prandelli