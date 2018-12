Quel Genoa-Napoli giocato a Piacenza. E... attenzione alle panchine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra i tanti, sono 53 in tutto, Genoa-Napoli di campionato ce n’è anche uno giocato a Piacenza.

Era la stagione 1973-1974. Il 19 maggio la gara fu disputata su campo neutro. Vinsero gli ospiti per 2-1. Doppietta di Braglia nella prima frazione di gioco, rete della bandiera di Rosato nella ripresa. Le cronache ci raccontano anche di due gol annullati. Quello rossoblù sarebbe valso il 2-2, quello azzurro il 2-3.

Si trattava dell’ultima gara di un campionato che i partenopei chiusero al terzo posto, dietro la Lazio (campione d’Italia) e la Juventus (seconda classificata). Mentre i liguri con soli 17 punti raccolti fecero peggio di tutti gli altri quindici club in competizione. Salvo poi ritrovarsi penultimi per il declassamento dell’Hellas Verona.

A parte questo i numeri degli scontri diretti con i rossoblù padroni di casa premiano ancora il Genoa. I Grifone comanda, infatti, per numero di vittorie, 20-13, e marcature, 85-69. Mentre le sfide chiuse in pareggio sono 20.

Da segnalare che…

Il Napoli dall’avvio di questa stagione lontano dal San Paolo alterna vittorie (prima, quinta e nona giornata) a sconfitte (terzo e settimo turno). Il più recente pareggio porta la data del 15 aprile 2018, 0-0 in casa del Milan.

Il Genoa al Ferraris va in gol da 11 impegni di Serie A senza soluzione di continuità. L’ultima volta con le polveri bagnate fu l’11 marzo 2018, 0-1 col Milan per avversario.

Chiudiamo segnalando che Genoa-Napoli sarà anche sfida fra chi non ha marcato gol con giocatori subentrati, i rossoblù, e chi invece con 6 centri, gli azzurri, guarda tutte le altre squadre di A dall’alto.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

20 vittorie Genoa

20 pareggi

13 vittorie Napoli

85 gol fatti Genoa

69 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Napoli 2-2, 30° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Napoli 2-3, 10° giornata 2017/2018