Quel Parma-Inter deciso dal calciatore disc jockey

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi 3 incroci di campionato i ducali sono sempre andati a punti: 2 vittorie più 1 segno X. Non solo. Nelle ultime 5 sfide rintracciamo 1 solo successo dei nerazzurri.

Torna a distanza di quattro stagioni Parma-Inter. Nel 2014-2015 fu successo gialloblù per 2-0. Autore di entrambe le reti Paolo De Ceglie, esterno sinistro di scuola juventina che si dilettava anche come disc jockey.

La più recente vittoria meneghina risale invece alla stagione 2013-2014, ancora un 2-0, stavolta con mattatori Rolando e Guarin.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con stati d’animo opposti. Il Parma è riuscito a strappare un punto in casa della prima in classifica. Merito di un super Gervinho autore di una doppietta. L’Inter è andata KO davanti ai propri tifosi contro il Bologna, formazione che occupa la terz’ultima posizione in graduatoria e che in trasferta non aveva ancora raccolto tre punti tutti assieme.

Spulciando gli almanacchi troviamo già un Parma-Inter alla 23esima giornata di Serie A. Correva la stagione 2004-2005 e al triplice fischio finale del signor Collina il tabellone del Tardini recitava 2-2. Fabio Simplicio su rigore, Gilardino, Cordoba e Vieri su rigore i marcatori di quella sfida.

Chiusura dal fronte classifica perpetua di Serie A: emiliani a quota 1.198 punti.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A)

24 incontri disputati

14 vittorie Parma

6 pareggi

4 vittorie Inter

36 gol fatti Parma

19 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Inter 0-0, 25° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Inter 2-0, 10° giornata 2014/2015