Quel Torino-Genoa già disputato il 2 dicembre e alla 14^ giornata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il calendario segnava la data del 2 dicembre 2007 quando Torino-Genoa tornò stabilmente in Serie A.

La sfida, allora, mancava dalla cadetteria 2004-2005, categoria che l’aveva vista (di tanto in tanto) nel palinsesto da metà degli anni Novanta in poi.

Undici anni fa terminò col punteggio di 1-1. Marcatori Borriello e Lanna. Soprattutto, allora come stavolta era in programma in occasione della 14esima giornata di Serie A.

Il bilancio dei precedenti, 51 in totale, strizza l’occhio ai padroni di casa. Le vittorie granata ammontano a 30 (26 nella massima serie), contro le 6 degli ospiti (tutte raccolte in A). I pareggi hanno invece toccato quota 16, 14 più 2.

Ma c’è un’altra statistica che vale la pena tenere sott’occhio. I gol marcati dal Torino sono sì a quota 109, ma se togliamo i 12 messi a segno in cadetteria ci ritroviamo a 97. Insomma, basterebbero 3 gol (o qualcosa in più) per raggiungere quota 100. Evento che nei 52 precedenti s’è verificato per 19 volte, l’ultima il 28 ottobre 2015, quando al triplice fischio finale del signor Chiffi le due squadre rientrarono negli spogliatoi sul punteggio di 3-3.

Da segnalare che il Genoa non fa il colpo esterno dal 2008-2009, 2-3 alla 37esima giornata: Milito due volte (una su rigore) e Olivera per gli ospiti, Franceschini e Bianchi per i locali. Poi sono arrivati 3 segni 1 e altrettanti X.

L’anno scorso fu 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

30 vittorie Torino

16 pareggi

6 vittorie Genoa

109 gol fatti Torino

57 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 1-1, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Genoa 0-0, 19° giornata 2017/2018