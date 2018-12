Quel Verona-Palermo nel segno (anche) di Luca Toni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ultima vittoria del Palermo in casa dell’Hellas Verona? In cadetteria risale alla stagione 2003-2004, 1-2 alla 39esima giornata. A decidere la sfida fu anche un certo Luca Toni, giocatore che un decennio più tardi avrebbe fatto la storia dei colori gialloblù.

Il più recente successo dell’Hellas Verona ospitando il Palermo? In Serie B è datato annata 1994-1995, 1-0 al secondo turno. Man of the match quel Fabrizio Fermanelli autore di ben 4 gol nelle prime due giornate di campionato e che avrebbe chiuso l’annata a quota 12, miglior cannoniere veronese.

Curiosità quella stessa domenica, il calendario segnava l’11 settembre 1994, Zamparini esonerò un proprio allenatore. Ma l’attuale patron del Palermo era al vertice di un altro club veneto, il Venezia.

Tornando a Verona-Palermo… il bilancio dei precedenti in terra scaligera premia i padroni di casa, avanti per numero di affermazioni, 14-4, e marcature, 38-22. Mentre i segni X sono 11. Fra l’altro proprio il pareggio ad occhiali, vale a dire senza reti, è il risultato più ricorrente in cadetteria con le sue 7 caps su 24 incroci.

Ma la squadra di Fabio Grosso non poteva trovarsi di fronte peggior ospite. Perché l’undici di Roberto Stellone da dopo la sosta sfruttata in occasione della sesta giornata ha viaggiato a ritmi da capogiro, raccogliendo 5 vittorie e 1 segno X. Nessuno è riuscito a fare meglio dei 16 punti rosanero. Anzi i gialloblù ne contano solo 5 nello stesso arco temporale. Una frenata che è costata loro la vetta della classifica e una pioggia di critiche.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

14 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

4 vittorie Palermo

38 gol fatti Hellas Verona

22 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Palermo 4-1, 32° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Palermo 1-2, 39° giornata 2003/2004