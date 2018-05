Quello spareggio Spezia-Parma giocato a Milano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ultima volta che lo Spezia ha ospitato il Parma in una gara valida per la Serie B era il 10 luglio 1949. Campo di gioco l’Arena civica di Milano. In palio la permanenza in cadetteria.

Perché dopo un intero torneo i due club erano arrivati appaiati al quart’ultimo posto in classifica con 37 punti e, per forza di cose, uno dei due avrebbe dovuto disputare la stagione successiva nella categoria inferiore.

Quasi un mese prima, in occasione della 41esima giornata, il testa a testa in Liguria era terminato col punteggio di 1-1. In vantaggio i gialloblù con Toscani al 30’ del primo tempo, pareggio 7 minuti più tardi firmato da Gambino.

Quello che oggi si chiamerebbe playout andò in archivio con un inappellabile 4-1 per gli spezzini, già sul 2-0 dopo un tempo di gioco: doppietta di Porro, Bragoni e Mangini marcarono per i bianconeri, Marchi, ormai sul 4-0, mise a segno la rete della bandiera per gli emiliani.

I numeri dei precedenti fra B (mai un segno 2 in schedina) e Serie C sorridono alla squadra di casa.

La sfida più recente risale ad oltre trent’anni fa, 1980-1091, 0-1.

Il Parma è obbligato a vincere se vuole trovare la Serie A diretta. Ma i tre punti potrebbero non bastare senza buone notizie da Frosinone e Salerno.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)

11 incontri disputati

5 vittorie Spezia

4 pareggi

2 vittorie Parma

12 gol fatti Spezia

5 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Parma 2-0, 5° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA (SERIE B)

Spezia-Parma 4-1, gara di spareggio 1948/1949