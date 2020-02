vedi letture

Rigori, gol nei recuperi e secondi tempi: le specialità Lazio. A Parma...

Il Parma sta rallentando la propria corsa in campionato. Gli emiliani hanno perso tre delle ultime cinque partite giocate, vincendone solo una. La Lazio era e resta, anche dopo il recupero pareggiato in casa contro il Verona, la squadra più in forma della massima categoria, avendo ottenuto la bellezza di 17 risultati utili consecutivi con 13 vittorie e 4 pareggi e un totale di 43 punti portati a casa su 51 disponibili.

Serie positiva della Lazio anche nelle partite giocate a Parma. I biancocelesti fanno risultato utile da quattro gare con due vittorie e due pari. Ultima affermazione dei ducali il 31 marzo 2012 (3-1 con Floccari in evidenza, autore di una doppietta).

LAZIO SPECIALISTA IN RIGORI, SECONDI TEMPI E GOL NEI RECUPERI - 13 rigori il 22 gare giocate in campionato: il numero di tiri dal dischetto per la Lazio è davvero da record. Così come il differenziale tra penalty a favore e quelli contro: +11. Tantissimi punti guadagnati dalla squadra di Inzaghi nei secondi tempi. Lazio prima in questa classifica con +16 rispetto al risultato dell'intervallo, ma anche il Parma può vantare un +5 che lo porta al quinto posto. Crederci fino in fondo è una caratteristica peculiare della squadra di Inzaghi perché i capitolini sono primi anche per marcature nelle fasi di recupero: otto gol complessivi (2 nei recuperi della prima frazione e 6 in quelli della seconda).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

11 vittorie Parma

11 pareggi

7 vittorie Lazio

33 gol fatti Parma

29 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1961/1962 Serie B Parma vs Lazio 0-0



L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Lazio 0-2