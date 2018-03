Risultati utili, vittorie roboanti, gol subiti. L'incredibile ruolino a Cagliari e in trasferta del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sette risultati utili consecutivi (cinque vittorie e due pareggi), la bellezza di otto reti realizzate nelle ultime due trasferte a Cagliari e un solo gol subito nelle ultime sei sfide in terra sarda. Tanti davvero i numeri che arridono al Napoli in vista di questa trasferta in terra sarda.

Incredibile davvero poi il ruolino di marcia degli azzurri lontano dal San Paolo. In dodici partite giocate, i ragazzi di Sarri hanno ottenuto undici vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Numeri che mettono paura ad un Cagliari che in casa ha vinto sì 4 volte, ma ha anche perso in 7 circostanze nel corso del campionato in corso.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

9 vittorie Cagliari

19 pareggi

7 vittorie Napoli

32 gol fatti Cagliari

34 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1963/1964 Serie B Cagliari vs Napoli 2-2

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2016/2017 Serie A Cagliari vs Napoli 0-5