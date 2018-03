Roma doppiata dal Napoli nelle ultime 11 giornate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono già 5 i precedenti Napoli-Roma alla 27esima giornata di Serie A.

Dando un’occhiata ai risultati viene fuori una sorta di percorso a zig-zag, con vittorie alternate fra i due club.

Ecco, sfida per sfida, l’esito e i marcatori.

1931-1932, 1-0, Sallustro.

1970-1971, 1-2, Sormani per i locali, Cappellini e Salvori per gli ospiti.

1991-1992, 3-2, Silenzi, Careca e Zola a favore degli azzurri, Corradini (autogol) e Giannini per i giallorossi.

2007-2008, 0-2, Perrotta e Totti (su calcio di rigore).

2013-2014, 1-0, Callejon.

Proseguendo questa serie stavolta dovrebbe comparire il segno 2 in schedina.

Soprattutto, mai fino ad oggi c’è scappato un pareggio.

A riprova però di un esito incerto ci sono i risultati delle ultime 3 stagioni: vittoria Napoli per 2-0 nel 2014-2015; pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, nel 2015-2016; infine, vittoria Roma per 3-1 un anno fa.

La squadra di Sarri viene da 10 successi di fila e 11 gare a punte senza soluzione di continuità. Dalla 16esima giornata in poi i punti raccolti sono 31, 16 in più della Roma che s’è fermata a quota 15.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

70 incontri disputati

31 vittorie Napoli

21 pareggi

18 vittorie Roma

93 gol fatti Napoli

68 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 1-1, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Roma 1-3, 8° giornata 2016/2017