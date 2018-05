Roma-Genoa, se Florenzi vede il rossoblù...

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un successo per ciascuno dei giallorossi che scenderanno in campo domani sera.

Perché la Roma viene da 11 vittorie di fila negli scontri diretti di campionato e all’Olimpico contro il Genoa.

Una serie che ha avuto inizio col 3-0 del 1994-1995 e arrivata al 3-2 della passata stagione.

E così la più recente trasferta a punti dei rossoblù è rappresentata dall’1-1 del 1993-1994. Mentre per trovare un successo dobbiamo andare al tempo dei Mondiali in Italia: 1989-1990, 0-1 con rete del Pato Aguilera.

Se a Trigoria si parla di turn-over… fossimo in Di Francesco punteremmo su Florenzi. Perché dei 22 centri fatti in Serie A dall’esterno, 3 hanno per vittima il Genoa, squadra più perforata assieme al Bologna, mentre 7 sono stati segnate a squadre in rossoblù (oltre alle già citate Genoa e Bologna dobbiamo aggiungere anche il Cagliari).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

37 vittorie Roma

6 pareggi

8 vittorie Genoa

101 gol fatti Roma

29 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Genoa 2-0, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Genoa 3-2, 38° giornata 2016/2017