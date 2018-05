Roma-Juventus... meno male che non c'è Osvaldo

© foto di Federico Gaetano

Da quando ha avuto inizio il ciclo vincente della Juventus, stagione 2011-2012, se la Roma marca un gol nello scontro diretto di campionato sul prato dell’Olimpico… beh, almeno un punto a casa lo porta. Anzi, in 3 occasioni c’è pure scappata la vittoria.

E difatti l’unica volta con le polveri bagnate, campionato 2013-2014, ecco il più recente successo bianconero.

A decidere quel match, al minuto 94, fu l’ex Osvaldo. Ma le coincidenze non terminano qua. Perché quel Roma-Juventus è l’unico nella storia del calcio italiano giocato alla 37esima giornata di Serie A. Dato quest’ultimo che resisterà almeno fino a domenica prossima, quando andrà in scena il bis.

Sempre restando legati a questo particolare turno, l’ultimo pareggio dei capitolini è quello raccolto nella Milano rossonera durante la stagione 2012-2013. A chi pensa che poco abbia a che fare con Roma-Juventus, ricordiamo che quel Milan era allenato da un certo Massimiliano Allegri.

Giallorossi reduci da 4 vittorie di fila. In casa vantano 11 successi, 1 pareggio, 6 sconfitte (31 gol fatti e 19 gol subiti).

Bianconeri di affermazioni ne contano 2 senza soluzione di continuità dopo il KO rimediato nel match scudetto contro il Napoli. In trasferta hanno ottenuto 14 successi, 3 segni X, 1 solo KO (41 reti pro, 16 reti contro).

All’andata la sfida fu decisa da un altro ex, Benatia. Il mattatore della Coppa Italia di ieri sera all’Olimpico…

Chiusura dal fronte classifica perpetua di Serie A: la Roma è a quota 799 sconfitte in campionato, 231 subite fra le mura amiche e 568 in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

83 incontri disputati

31 vittorie Roma

27 pareggi

25 vittorie Juventus

120 gol fatti Roma

98 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 2-3, 13° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 3-1, 36° giornata 2016/2017