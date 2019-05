Roma, sempre a rete in casa Sassuolo. Anche con un piccolo aiuto…

© foto di Federico De Luca

Percorso netto quello della Roma in casa del Sassuolo. Cinque sfide al Mapei Stadium di Reggio Emilia e altrettanti successi.

Fra l’altro con un solo gol incassato fino a oggi: stagione 2016-2017, Cannavaro di testa per il momentaneo 1-0 in favore dei neroverdi. Punteggio che sarebbe rimasto così soltanto la prima frazione di gioco. Nella ripresa, difatti, sarebbero piovute le reti di Dzeko (doppietta per l’attaccante) e Nainggolan.

Gli altri giallorossi ad aver timbrato il cartellino del gol in casa Sassuolo sono: Destro e Michel Bastos nel 2013-2014; Doumbia, Florenzi e Pjanic nel 2014-2015; El Shaarawy e Salah nel 2015-2016; infine, la stagione scorsa, Pegolo.

Già, perché il portiere degli emiliani incappò in uno sfortunato intervento, spedendo in fondo alla propria rete un cross di Manolas scoccato da distanza ravvicinata e dando così un aiuto ai giallorossi nelle statistiche di questo match.

La squadra di Ranieri viene da 7 turni a punti: 4 successi (l’ultimo, importante, contro la Juventus) e 3 pareggi. Quella di De Zerbi è reduce da un KO (contro l’altra metà di Torino, quella granata), dopo 6 giornate positive: 2 successi più 4 segni X.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

5 incontri disputati

0 vittorie Sassuolo

0 pareggi

5 vittorie Roma

1 gol fatto Sassuolo

11 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Roma 0-2, 31° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Roma 0-1, 38° giornata 2017/2018