Sabato saranno avversari. Come in Spal-Cittadella del 2005

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stagione 2004-2005, Serie C1 girone B, Spal-Cittadella 2-2. Campionato 2015-2016, Serie A, Juventus-ChievoVerona 1-1.

Quelle appena citate sono le uniche due volte in cui Rolando Maran ha fatto punti a casa del collega Massimiliano Allegri.

Anzi, dando uno sguardo anche ai testa a testa a campi invertiti, vale a dire con l’attuale tecnico del Cagliari nelle vesti di padrone di casa, scopriamo che Spal-Cittadella e Juventus-ChievoVerona rappresentano in assoluto gli unici due match a punti per Maran. Perché in trasferta Allegri ha messo a segno un pokerissimo: 5 vittorie in altrettante sfide.

Senza scordare che il livornese è un ex, avendo guidato gli isolani per 2 stagioni e raccogliendo in A 71 panchine con uno score di 26 vittorie, 15 segni X, 30 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E MARAN IN CAMPIONATO

9 vittorie Allegri

2 pareggi

0 vittorie Maran

26 gol fatti squadre di Allegri

7 gol fatti squadre di Maran