Salernitana-Ternana, l'ultima volta 6 gol con 6 marcatori diversi

Nelle ultime quattro sfide di cadetteria hanno trovato la via del gol entrambe le squadre.

Ma la Salernitana ha raccolto 3 vittorie ed 1 pareggio, tanto da aver capovolto il bilancio degli scontri diretti in Campania che fino alla stagione 2002-2003 la vedeva in svantaggio e con il valore zero alla voce “gol marcati” in Serie B.

Anzi, se ci aggiungiamo anche il testa a testa nella C 2006-2007, le gare con gol da entrambe le parti salgono a cinque.

E l’anno scorso di marcature (e marcatori) ce ne furono ben 6: Palombi, Falletti, Perico, Coda, Vitale (su calcio di rigore), Rosina.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B E SERIE C)

21 incontri disputati

9 vittorie Salernitana

9 pareggi

3 vittorie Ternana

23 gol fatti Salernitana

14 gol fatti Ternana

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Ternana 0-2, 37° giornata 1999/2000

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Ternana 4-2, 14° giornata 2016/2017