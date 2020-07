Sarà sfida fra due ex Chelsea

Fra quello che i paesi anglosassoni definiscono head coach e il suo ex collaboratore tecnico c’è solo un precedente.

Luca Gotti, Udinese, e Maurizio Sarri, Juventus, sono stati avversari in campionato soltanto nel match del girone d’andata, quando i bianconeri di Torino si imposero col punteggio di 3-1.

Nel 2018-2019, è d’obbligo ricordarlo, i due avevano lavorato assieme al Chelsea.

Se gli incroci fra Gotti e la Vecchia signora coincidono, anzi coincide, con quello fra Gotti e Sarri, molte di più sono le sfide fra il tecnico di Bagnoli e l’Udinese.

Fra Empoli, Napoli e, per l’appunto, Juventus siamo già a quota 9. Senza mezze misure. I successi sono 6, le sconfitte 3.

Sarri, fra l’altro, ha in corso una serie di 5 vittorie senza soluzione di continuità

Quante volte l’ex Empoli ha messo le mani su entrambi i match di campionato contro i friulani? L’impresa è riuscita per 2 volte: nel 2016-2017 e nel 2017-2018.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Sarri

1 gol fatto squadra di Gotti

3 gol fatti squadra di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Juventus

1 gol fatto squadra di Gotti

3 gol fatti Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E L’UDINESE CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

0 pareggi

3 vittorie Udinese

16 gol fatti squadre di Sarri

11 gol fatti Udinese