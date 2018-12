Sassuolo, 200 candeline per sfatare la maledizione Stadium col Bologna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vinci contro i rossoblù e poi…

Possiamo prendere un prestito un aforisma legato alla città di Napoli per descrivere i Sassuolo-Bologna di campionato.

Perché è proprio contro i felsinei che i neroverdi raccolsero il primo, storico successo in Serie A. Era l’ottava giornata del campionato 2013-2014 e tutto avvenne nei primi quarantacinque minuti di gioco: rigore di Berardi, rete di Floro Flores, penalty di Diamanti.

Da allora il Mapei Stadium sembra diventato stregato quando ospita il Bologna: 3 incroci e altrettanti segni 2 in schedina. Soprattutto i sassolesi non sono più riusciti a marcare gol.

Una statistica cui si aggrapperà anche la squadra di Inzaghi.

Perché il Bologna è rimasto l’unico club di Serie A con zero gol fatti in trasferta. La rete più recente porta la data dal 5 maggio 2018, allo Juventus Stadium fu 3-1 per i padroni di casa, che però erano andati in svantaggio per via del rigore trasformato da Simone Verdi. Ma una rete su azione è distante nientemeno che 897 minuti di gioco, recuperi esclusi. Risale difatti al 18 marzo 2018, Lazio-Bologna 1-1, e tanto per cambiare fu messa a segno dall’attuale fantasista del Napoli dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio della contesa.

Chiudiamo segnalando che il derby rappresenterà anche la gara numero 200 in Serie A per i neroverdi. Ad oggi hanno messo assieme 65 vittorie, 52 pareggi (per un totale di 117 gare a punti) e 82 sconfitte, con 243 gol marcati e 305 incassati.

Pensare che in molti, nell’agosto del 2013, consideravano quella emiliana una meteora…

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)

4 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

0 pareggi

3 vittorie Bologna

2 gol fatti Sassuolo

5 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Bologna 2-1, 8° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Bologna 0-1, 6° giornata 2017/2018