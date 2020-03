Se al Cosenza viene il quarto d’ora…

vedi letture

Quello che andrà in scena stasera, in occasione del turno infrasettimanale di cadetteria, sarà l’ottavo incrocio fra Cosenza e Cittadella in Serie B. Una storia i cui primi capitoli sono stati scritti nella stagione 2000-2001.

Curiosamente ad oggi non c’è traccia di segno X fra i due club. In Calabria si sono imposti sempre e soltanto i padroni di casa. In Veneto i conti sono in equilibrio, 2 successi per parte. La squadra di Pillon è però terza per pareggi in questo torneo, avendone già totalizzati 9. E anche l’undici di Venturato non scherza con i suoi 7.

Un girone fa, all’andata, fu 3-1 per i Lupi della Sila. In svantaggio dopo appena centoventi secondi di gioco, i rossoblù si fecero venire il proverbiale ‘quarto d’ora’ e… prima Bruccini, doppietta fra il 56’ e il 64’, infine Baez, al 71’, firmarono aggancio e ribaltone. Fra l’altro quella appena ricordata rappresentò anche la prima vittoria nella Serie B 2019-2020 per i Bruzi.

I veneti sono in serie OK da 3 turni: 2 vittorie più 1 pareggio. Fuori casa contano 21 punti (6V – 3X – 3P con 15GF e 10GS), un bottino che li piazza alle spalle della capolista Benevento e davanti a tutti gli altri club.

I calabresi lo scorso weekend hanno pareggiato col Venezia. Non marcano al San Vito - Marulla dal 26 dicembre 2019. Fra le mura di casa vantano 10 punti (2V – 4X – 6P con 9GF e 13GS) e il reparto avanzato meno prolifico della cadetteria.

CONFRONTI DIRETTI A COSENZA (SERIE B)

3 incontri disputati

3 vittorie Cosenza

0 pareggi

0 vittorie Cittadella

5 gol fatti Cosenza

1 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A COSENZA (SERIE B)

Cosenza-Cittadella 1-0, 10° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A COSENZA (SERIE B)

Cosenza-Cittadella 2-0, 22° giornata 2018/2019