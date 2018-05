Se da Inter-Juve spunterà il risultato più frequente, a Napoli...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se dovesse comparire il risultato fino a oggi più frequente nelle sfide di campionato Inter-Juventus, ventiquattro ore più tardi il Napoli avrebbe l’occasione di balzare in testa alla classifica.

Perché in 84 scontri diretti in Serie A, il pareggio a occhiali è comparso per ben 12 volte, risultando il punteggio che più facilmente ricorre nei derby d’Italia.

Guarda caso lo stesso score, anche se a fattori invertiti, dell’andata.

Lo scorso torneo i nerazzurri hanno centrato quel successo casalingo che mancava dal 2009-2010.

La Vecchia Signora dei sei scudetti di fila ha raccolto nel Meazza nerazzurro 3 vittorie, tutte per 2-1, e 2 segni X.

L’ultima volta che i ragazzi di Allegri hanno toppato due gare di fila in campionato fu fra la settima e l’ottava giornata. A Bergamo arrivò un pareggio, in casa contro la Lazio un KO: Nell’occhio della critica, allora, finì Dybala, reo di aver fallito (ma nel calcio capita anche questo) due penalty che, oggi, avrebbero permesso alla Vecchia Signora di trovarsi a quota 88 punti.

Attenzione, se tifosi del Napoli sconsigliamo di proseguire la lettura… perché dopo quei due passi falsi la Juventus mise in fila 4 successi senza soluzione di continuità. La stessa prestazione stavolta significherebbe settimo scudetto consecutivo e partenopei, al massimo, secondi staccati di un punto.

L’Inter viene da 3 risultati utili, prima un pareggio (Atalanta) e poi 2 vittorie (Cagliari e Chievo). Non vince tre gare di campionato una dietro l’altra dal girone d’andata, quando fra la 13esima e la 15esima giornata incamerò 9 punti, poi arrivò la Juventus e fu segno X.

Un risultato, come già scritto, che andrebbe molto bene a Sarri e i suoi ragazzi.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

84 incontri disputati

35 vittorie Inter

27 pareggi

22 vittorie Juventus

131 gol fatti Inter

92 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Juventus 2-1, 4° giornata 2016/2017