Se il Palermo vince a Foggia è Serie A... almeno per la storia

L’unica volta che il Palermo ha conquistato Foggia in Serie B, contemporaneamente acciuffò l’ultimo posto utile per il successivo campionato di Serie A.

Successe nella stagione 1960-1961. Alla vigilia della 38esima e ultima giornata la classifica di cadetteria recitava: Mantova e Venezia 48 punti, Palermo 44 e Reggiana 42.

I siciliani andarono a giocare sul campo di un Foggia già retrocesso. Ma furono proprio i rossoneri a portarsi in vantaggio nel primo tempo con Nocera. Alla ripresa del match una doppietta di Morosi e una rete di Fantini portarono il punteggio sull’1-3. Il gol del definitivo ma ininfluente del 2-3 lo marcò Merlo.

I rosanero chiusero in terza posizione e col biglietto per la categoria superiore.

Dagli altri scontri diretti nel secondo livello del calcio italiano sono emerse 4 vittorie dei locali e 9 segni X.

E proprio i pareggi sono protagonisti di una curiosa serie che ha contraddistinto gli ultimi 5 Foggia-Palermo. Perché gli 1-1 si sono alternati alle vittorie per 1-0 (quella nel 1995-1996 a favore dei padroni di casa; quella del 1998-1999 per gli ospiti).

CONFRONTI DIRETTI A FOGGIA (SERIE B E SERIE C)

17 incontri disputati

5 vittorie Foggia

10 pareggi

2 vittorie Palermo

15 gol fatti Foggia

10 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Palermo 1-1, 32° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A FOGGIA (SERIE B)

Foggia-Palermo 1-1, 4° giornata 2017/2018