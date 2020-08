Se il Pordenone (e Pobega) sfida il Frosinone…

L’esordio della matricola Pordenone in Serie B?

Contro il Frosinone praticamente un anno fa, il 26 agosto 2019. Un match dal destino segnato. Almeno così sembrava. E invece…

Fu 3-0 per i ramarri del Noncello: doppietta di Pobega con una rete per tempo, al 42’ e al 53’, prima dell’ultimo centro di Barison al 65’. A proposito dell’ex, a livello di giovanili, Milan: in questa stagione ha marcato 5 reti in campionato. Più della metà, 3, le ha rifilate ai ciociari. Perché andò a segno anche nel match di ritorno allo Stirpe.

Fra i due club c’è solo 1 precedente di campionato e nel Lazio. Terminò col punteggio di 2-2: Dionisi al 2’, Candellone al 29’, il già ricordato Pobega al 54’, Ciano al 61’.

I giallazzurri in casa hanno fatto 35 punti (10V – 5X – 4P con 29GF e 18GS). Ma non vincono dallo scorso 3 luglio, 2-1 sullo Spezia. Poi, nell’ultima parte di regular season, ecco 1 KO e 2 segni X.

I neroverdi in esterna (anche se per case hanno avuto Udine e Trieste) hanno raccolto 20 punti (5V – 5X – 9P con 23GF e 24GS). Curiosamente l’ultimo colpo da tre punti risale al 3 luglio, 1-2 a Perugia, quindi 1 sconfitta e 2 pareggi.

Insomma, nell’ultimo periodo, Frosinone in casa e Pordenone in trasferta hanno viaggiato allo stesso ritmo.

PS: il primo rigore parato da un portiere del Pordenone in Serie B? Ovviamente in occasione di Frosinone-Pordenone, con Di Gregorio a sventare la massima punizione calciata da Ciano.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Pordenone

2 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Pordenone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pordenone 2-2, 20° giornata 2019/2020