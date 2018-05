Se il Verona sta male...l'Udinese sta pure peggio. C'era una volta Frick

© foto di Federico Gaetano

L'ago della bilancia pende nettamente a favore del Verona almeno per quanto riguarda le partite interne dei gialloblu contro l'Udinese: 10 vittorie a 4. Eppure l'1 in schedina è il risultato che manca da più tempo. Esattamente dal 14 aprile 2002 quando gli scaligeri fecero propri i tre punti grazie Frick (quel match finì 1-0 con il gol dell'attaccante del Liechtenstein).

Il Verona, già retrocesso in B, si presenta a questo appuntamento avendo perso le ultime cinque partite e sette delle ultime otto gare giocate. Se è possibile l'Udinese sta ancora peggio perché ha perso 12 delle ultime 13 partite disputate (e il 13esimo risultato è un pareggio). Una media disastrosa che ha portato i friulani a rischiare seriamente la retrocessione, oltre che al cambio in panchina da Oddo a Tudor. L'ultima vittoria in campionato per l'Udinese risale addirittura alla 22esima giornata ovvero a fine gennaio 2018.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

10 vittorie Verona

10 pareggi

4 vittorie Udinese

36 gol Verona

26 gol Udinese

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1930/1931 Serie B Verona vs Udinese 1-1

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2015/2016 Serie A Verona vs Udinese 1-1