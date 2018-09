Semplici punta al tre su tre con De Zerbi

© foto di Federico De Luca

Per due volte si sono affrontati Semplici e De Zerbi come allenatori. Fino a questo momento Semplici è riuscito sempre a battere il proprio collega. Con la Spal l'anno scorso ha conquistato sei punti preziosissimi per la salvezza superando il Benevento sia in Campania che tra le mura amiche. Due reti realizzate all'andata (una subita) e due al ritorno e il gioco è fatto.

De Zerbi è riuscito a dare al Sassuolo in questo inizio di stagione un gioco offensivo di un certo rilievo: prima di questa giornata l'attacco neroverde era il migliore della Serie A. Semplici invece ha lavorato molto bene sulla fase difensiva, vero punto di forza della Spal, se si esclude la trasferta contro la Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI TRA SEMPLICI E DE ZERBI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Semplici

0 pareggi

0 vittorie De Zerbi

4 gol fatti squadre Semplici

1 gol fatto squadre De Zerbi