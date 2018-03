Settebello Roma contro il Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma viene da 7 vittorie di fila. L’ultimo successo del Torino risale alla stagione 2006-2007. Anzi, è l’unica affermazione granata negli ultimi 12 scontri diretti in campionato all’Olimpico. Perché prima e dopo quello 0-1 firmato Muzzi è un monologo giallorosso.

E così il pareggio più recente è l’1-1 del 1994-1995, mentre il risultato ad occhiali, vale a dire lo 0-0, manca dal 1973-1974.

Dopo avere scritto tutto ciò non dobbiamo scordarci che negli ottavi dell’attuale Coppa Italia il Torino è andato a vincere in casa della Roma estromettendola dalla competizione.

Dando uno sguardo alle marcature dei due club in Serie A ci accorgiamo che i granata sono la seconda vittima preferita della Roma: 203 gol marcati in totale, 16 in meno di quelli rifilati all’Inter. Al tempo stesso quella capitolina è la compagini più perforata dai giocatori del Torino: 182 reti fra match in casa e fuori.

La squadra di mister Di Francesco è reduce dal roboante successo in casa della capolista Napoli. All’Olimpico ha raccolto 25 punti (8 vittorie, 1 pari, 5 sconfitte) ma in questo 2018 ha sempre incassato almeno un gol.

Il Torino viene da 2 KO senza soluzione di continuità. Fuori casa conta 16 punti (3 successi – 7 segni X – 3 KO). L’ultima affermazione esterna è arrivata proprio all’Olimpico, 3-1 alla Lazio.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

72 incontri disputati

46 vittorie Roma

13 pareggi

13 vittorie Torino

136 gol fatti Roma

72 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 3-0, 32° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Torino 4-1, 25° giornata 2016/2017